El juez del caso abierto por el "procés" en el Supremo, Pablo Llarena, ha recordado hoy que la competencia sobre los acercamientos de presos preventivos, como es el caso de los imputados por este asunto, no es competencia suya, sino de Instituciones Penitenciarias, es decir, del Gobierno.

El magistrado ha dictado hoy un auto en el que niega al ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, a la ex presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y al ex conseller Raúl Romeva, la salida en libertad provisional.