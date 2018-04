El exconsejero de OHL Javier López Madrid ha asegurado hoy en la comisión sobre la presunta financiación irregular del PP en el Congreso que "nunca" ha realizado donaciones irregulares al partido ni ha percibido comisiones a cambio de mediar por adjudicaciones a favor de la constructora.

"No he financiado ni he donado nunca dinero al PP", ha precisado en repetidas ocasiones López Madrid, imputado en varios casos de corrupción como Púnica y Lezo, durante su comparecencia en la Cámara baja.