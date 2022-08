El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha acusado este sábado al Gobierno de poner “excusas para no trabajar, para no actuar y para no proteger el Mar Menor”.

En declaraciones a los medios tras asistir al inicio del curso político del PP en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), Miras ha tildado de “sorprendente y muy preocupante” que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, “no conozca cuáles son competencias”.