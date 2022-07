Los dieciséis incendios más importantes que hay en Galicia han quemado ya 22.060 hectáreas, 7.500 en Carballeda de Valdeorras (Ourense), cifra invariable, y 8.600 entre la suma de los núcleos afectados en Folgoso (Lugo), según el parte de Medio Rural con datos recabados hasta las ocho de la mañana de este miércoles.

Los dos incendios que siguen activos en los municipios lucenses de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón han arrasado ya 8.600 hectáreas de terreno, según las últimas estimaciones de la Xunta, que mantiene activo el nivel dos de alerta por la proximidad del fuego a los núcleos de Parada dos Montes y Carballal (Folgoso), Busto (A Pobra do Brollón) y Gamiz (Samos).