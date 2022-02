Los diputados de UPN Carlos García Adanero y Sergio Sayas han comparecido esta tarde ante la Comisión de Garantías y Disciplina de UPN tras votar no a la reforma laboral en contra del mandato de la dirección del partido y a su salida han sostenido que no han incumplido ni los estatutos ni los principios y valores de UPN y mantendrán sus actas.

Ambos han comparecido ante la Comisión de Garantías y Disciplina de UPN denunciados por un afiliado y en declaraciones a los periodistas han confirmado que no tienen previsto entregar su acta de diputados porque a su juicio no solo no han incumplido los estatus de UPN sino que tampoco "ninguna disciplina" de partido puesto que el comité ejecutivo "no había decidido" lo que el presidente, el vicepresidente y la secretaria general "dicen que había decidido", ha afirmado Sayas.