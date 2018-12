El economista Luis Garicano será cabeza de lista de Ciudadanos en las próximas elecciones europeas de mayo de 2019, según él mismo ha confirmado a través de su cuenta personal en las redes sociales.

"Me hace ilusión confirmar que me presentaré a las primarias para encabezar la lista de Ciudadanos al parlamento europeo. 2019 será clave para Europa y yo me comprometo a defender los valores en los que se apoya nuestra convivencia, libertad y prosperidad", ha escrito en su cuenta personal de Twitter.