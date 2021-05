La campaña para las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid ha finalizado este domingo con dos bloques enfrentados: PP, Vox y Ciudadanos por un lado, y PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos por otro, cuyos candidatos han vuelto a echar mano en los mítines de términos como "fascismo", "democracia" y "libertad" en una contienda marcada por la ideología.

Los actos de cierre de campaña han tenido un ambiente festivo, con música e incluso fuegos artificiales incluidos, aunque en los discursos de los candidatos ha vuelto a quedar patente la tensión política y la polarización entre bloques que han marcado las semanas previas a los comicios.

La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto el foco nuevamente en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al pedir el voto para lograr una amplia mayoría que le permita gobernar en "libertad" y evitar "las injerencias de la Moncloa más tiempo".

"El problema de Madrid es Pedro Sánchez, no al revés", ha sostenido Ayuso, que ha defendido ante un público entusiasta su decisión de mantener la actividad abierta tras el pico de la pandemia, en contra incluso de su exsocio de Gobierno de Cs.

En la misma línea, el presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido unir el voto en el Partido Popular como "única vacuna contra el sanchismo" para conseguir un gobierno "en libertad" y cambiar el futuro de España".

Pedro Sánchez, en cambio, ha evitado mencionar a Ayuso en su mitin, pero ha advertido de que un posible pacto entre el PP y Vox que les permitiera gobernar tras las elecciones en Madrid podría ser el "principio del fin" de una democracia "vigorosa" y "plena de derechos y libertades".

Frente a un Gobierno autonómico que "ataca a todos y por todo", ha dicho que el 4 de mayo puede haber otro Ejecutivo que tenga como objetivos "vacunar, lograr la recuperación económica y proteger a los más vulnerables".

"Vamos a cambiar Madrid. Si nosotros no vamos a votar, ellos se quedan. Conviene no olvidar que si nosotros no vamos, solo van ellos. Si no vamos a votar, perderemos todo", ha apuntado el candidato socialista, Ángel Gabilondo.

Mucho más combativo, el cabeza de lista de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha llamado a votar para defender la democracia y mandar a la oposición a sus "enemigos", en referencia al PP y a Vox, a quienes ha acusado de querer "parasitar" los servicios públicos.

Arropado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, Iglesias ha acusado al PP de "normalizar" el fascismo y de banalizar "la mayor amenaza contra Europa en el siglo XX" y ha asegurado que la derecha española no ha creído nunca en la democracia sino en "el poder".

También ha centrado sus críticas en la derecha la candidata de Más Madrid, Mónica García, especialmente en el PP y el Gobierno de Ayuso, a los que ha acusado de "abandonar a nuestros mayores en la residencias", hacer lo propio con sanitarios, profesores y autónomos, sumar "años y años de corrupción" y una legislatura "con cero leyes, cero presupuestos y cero ayudas".

"Madrid es la hostia y nos lo están robando", ha lamentado la candidata, que aspira a cambiar "el odio por la convivencia", y a la que han acompañado en su mitin el líder de Más País, Íñigo Errejón, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, entre otros.

El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha pedido a los moderados que rechazan el enfrentamiento que no se queden en casa el 4 de mayo para demostrar que son "mayoría" y ha augurado que acabará en el Gobierno madrileño tras hacer una campaña electoral "educada, elegante y tolerante".

"No os arrepintáis el día 5 de mayo de no haber ido a votar. El día 5 de mayo nosotros vamos a ser el Gobierno de Madrid, el Gobierno donde no tienes que elegir, donde lo tienes todo, las políticas sociales, los impuestos bajos. Todo. Voy a ser el presidente de todos, voy a ser el Gobierno de todos", ha asegurado Bal junto a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

Por su parte, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha pedido el voto para proteger la región de la izquierda y de "sus políticas que traen ruina".

"Esa izquierda pija que va a Vallecas de turismo, que ha abandonado los barrios, que llama xenófobo al vecino que pide seguridad en las calles", ha añadido.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado a Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Ángel Gabilondo pero también la "equidistancia respecto al Gobierno" del PP de Pablo Casado, al que ha acusado de ser "la veleta azul".

"Vox es de verdad, es un movimiento social y patriótico auténtico que está llamado a ser la principal fuerza política del país muy pronto", ha asegurado en el mitin, tratando así de marcar distancias con los populares.