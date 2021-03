La Comunidad de Madrid ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional el recurso contra el cierre perimetral de la región en el puente de San José y la Semana Santa al señalar que no hubo consenso al tomar esa decisión en el Consejo Interterritorial de Salud.

No obstante, fuentes del Gobierno regional han confirmado a Efe que acatarán los cierres y que con el recurso (que no pide medidas cautelares ni cautelarísimas por lo que no insta a la Justicia a actuar con rapidez) se limitan a discutir "la forma de proceder".