Fotografía facilitada por la AVT.-Al frente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) desde una semana, Maite Araluce no duda, en principio, del compromiso del Gobierno de no cambiar la política penitenciaria tras la disolución de ETA, pero después de habérsela "colado" varias veces, las víctimas no permitirán que las vuelvan a traicionar. EFE