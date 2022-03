Un grupo de manifestantes saharauis han protestado este mediodía frente al Congreso de los Diputados ante el giro "radical" del Gobierno español con el Sáhara Occidental y han reclamado al jefe del Ejecutivo que este miércoles comparece en el pleno que respete la libertad del pueblo saharaui a elegir su futuro.

"Es un giro radical que contenta a Marruecos. Es un giro que rompe con el consenso de la política de la izquierda española y no concuerda con el derecho internacional. No tiene en cuenta la voluntad del pueblo saharaui que lleva 46 años y no ha pedido auxilio, ni ha hecho ningún SOS a ningún país", ha señalado a los medios de comunicación el delegado del Frente Polisario en España, Abdula Arabi, bajo gritos de los manifestantes de "Marruecos asesina y España patrocina".