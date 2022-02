Castilla y León no era la Comunidad de Madrid y Alfonso Fernández Mañueco no era Isabel Díaz Ayuso. El PP firma una victoria amarga porque gana, pero necesita sumar con Vox. El efecto Ayuso no se ha podido exportar y Pablo Casado tendrá que lidiar con las exigencias de Santiago Abascal.

A diferencia de lo que ocurrió en 2019, el PP ha ganado las elecciones, pero los 31 procuradores logrados les dejan a diez de la mayoría absoluta. La llave la tiene Vox y sus 13 procuradores.