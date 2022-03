La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez García (i) saluda al presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (c) en presencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (d) a su llegada a la XXVI Conferencia de Presidentes celebrada este domingo en el Museo Arqueológico Benahoarita en la localidad de Los Llanos de Aridane, al oeste de la isla de La Palma. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP a una nueva investidura, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado este domingo "orgulloso" del programa de cogobierno pactado con Vox porque en él "no hay nada radical", y ha garantizado que no habrá 'pin parental'.

En una entrevista con el diario El Mundo, Mañueco ha insistido en la idea de que este pacto "no es racista, ni homófobo, ni machista" y ha asegurado que tanto el PP como Vox se sienten "cómodos" con su contenido, aunque ha preferido no desvelar si la formación de ultraderecha demandó o no "derogar" la Ley autonómica contra la Violencia de Género, que seguirá vigente, según lo anunciado por el presidente en funciones esta semana.