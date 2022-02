El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y aspirante del PP a revalidar el cargo, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido este lunes que su intención es buscar un "gobierno en solitario", aunque ha asumido igualmente que no descarta tener que formar uno de coalición tras "dialogar y negociar" con otras formaciones, sin descartar a Vox.

En una entrevista con Onda Cero, Mañueco ha subrayado que el peso de la negociación recaerá en el PP de Castilla y León y ha negado que él haya recibido consigna alguna de la dirección nacional de su partido para no mencionar a Vox o no incluir a ese partido en este proceso. "Efectivamente", ha contestado al ser preguntado por si el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, puede opinar pero no decidir.