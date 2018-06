El candidato a la Presidencia del PP José Manuel García Margallo ha recalcado hoy la necesidad de que haya debates entre los candidatos, ya que lo contrario es "un ejercicio de irresponsabilidad".

Margallo, en declaraciones a los periodistas en Jaén, donde ha continuado su campaña con un encuentro con afiliados, cree que es necesaria la confrontación de ideas entre los candidatos a presidir el PP, porque "el que yo opine ahora en Jaén y otro militante esté hablando en Alicante con ideas que no pueden concretar, me parece completamente absurdo, me parece un ejercicio de irresponsabilidad".