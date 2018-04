La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, ha dudado hoy de la sinceridad de ETA al pedir perdón y ha instado a la banda terrorista a traducir su "supuesto" reconocimiento del daño causado en colaboración con la justicia.

"A mí no me vale este perdón", ha afirmado Blanco en TVE, tras el comunicado de la banda terrorista que, en su opinión, "llega tarde, muy tarde y, desde luego, no cumple para nada las expectativas" de las víctimas del terrorismo",