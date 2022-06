El candidato de Cs a las andaluzas y vicepresidente de la Junta ha asegurado este viernes que no se incorporará como independiente al Gobierno de Juanma Moreno, en el caso de que no consiguieran ser decisivos y no pudieran entrar en el Ejecutivo: "Yo no soy independiente, soy de Ciudadanos".

En declaraciones a los periodistas en la sede nacional del partido, ha insistido en que no estará en el Ejecutivo de Moreno si no logran la representación suficiente para repetir el pacto con el PP, aunque fuentes de la formación han señalado que al presidente andaluz le gustaría contar otra vez con él en su equipo y así se lo ha transmitido.