La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado hoy, en una intervención "on line" desde Suiza ante el Consell Nacional, que el 1 de octubre es "un punto de no retorno" y "no habrá marcha atrás" en el proceso independentista, además de reclamar "consenso" a las fuerzas republicanas.

Marta Rovira se ha dirigido de forma directa por primera vez ante el máximo órgano de dirección de ERC desde que se instaló en Ginebra (Suiza) hace seis meses, y lo ha hecho en el transcurso de la reunión que el Consell Nacional celebra en el auditorio Axa de Barcelona.