El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha abogado por negociar con el PSOE, Unidas Podemos y el PNV una eventual investidura de Pedro Sánchez, ya que ha defendido que no hace falta "provocar más tensión" en las relaciones entre Cataluña y España.

"Si no nos podemos separar legalmente de España en estos momentos(...) ¿hace falta tener en Madrid un Gobierno que cada día quiera prender fuego a nuestra casa? ¿O preferimos un Gobierno que no nos resuelva la situación pero que, como mínimo, no venga con las cerillas?", ha dicho en una entrevista en TV3.