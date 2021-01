El expresidente catalán y exlíder de Convergència Artur Mas ha admitido estar "frustrado" y con el "corazón roto" por la división actual del soberanismo, si bien ha asegurado no sentirse "nada responsable" de lo ocurrido en Cataluña desde el referéndum unilateral de independencia de octubre de 2017.

"Me siento responsable entre 2012 y 2016: hasta que yo me marcho. Me siento corresponsable hasta octubre de 2017, porque el president Puigdemont me pidió colaborar codo con codo. No me siento nada responsable de lo que ocurrió a partir de octubre de 2017", ha aseverado en una entrevista con el diario El País.