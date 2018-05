El exministro de Interior Jaime Mayor Oreja ha asegurado hoy que en España hay una "crisis de nación" que lleva a un escenario que "a algunos nos produce pánico", y ha advertido de que el "desorden lleva a un mayor desorden".

"Todo lo que significa más populismo, más extremismo, no nos lleva a buen puerto", ha asegurado Mayor Oreja a los periodistas antes de presentar en Valencia la plataforma cultural en defensa de la libertad One of Us (Uno de nosotros).