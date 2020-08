El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafa Mayoral, ha afirmado que "todo vale" contra su formación política en relación con la última imputación judicial por, entre otros motivos, presuntas irregularidades en sus finanzas y malversación de caudales públicos.

En declaraciones a la SER, Mayoral, que la ha calificado de "sorprendente", ha insistido en que no hay indicios de esos delitos, ya que solo se aportan "algunos documentos que aderezan un conjunto de suposiciones que no se sostienen por ninguna parte, que rallarían el ridículo, si no fuera porque hay un procedimiento judicial en marcha".