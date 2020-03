La candidata a lehendakari del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado que un nuevo Estatuto "tendrá que ser neutro, para nacionalistas y para no nacionalistas, o no será".

"Es lo único que es viable, y los vascos nos merecemos, después de que ETA luchara contra el Estatuto, la Constitución y el pluralismo para imponer una única visión del país, que ese marco de convivencia no sea desde una visión nacionalista, sino desde una visión plural. Lamentablemente, esta legislatura no lo hemos conseguido y no sé si en la próxima lo conseguiremos", ha comentado Mendia en una entrevista con EFE.