El ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo (C), a su llegada este martes al Tribunal Supremo, donde declara como testigo en el juicio del "procés". EFE

El ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo ha asegurado hoy que advirtió a Carles Puigdemont de que estaba impulsando un "planteamiento suicida", ante lo que el expresidente catalán le contestó que no podía hacer otra cosa que impulsar el referéndum y le confesó: "Yo no puedo dar marcha atrás".

Millo, que comparece hoy como testigo en el juicio a la cúpula del "procés", ha apuntado que en sus reuniones con Puigdemont se encontró enfrente una "silla vacía", porque lo único que le interesaba al expresidente era obtener el "beneplácito" para llevar a cabo referéndum de independencia, sin plantearse alternativas ni abordar otras cuestiones de interés en el ámbito social y económico.