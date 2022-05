El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado que ha viajado a Turín (Italia) para ver la final de la Champions femenina de fútbol y no a Sanxenxo porque: "No se me ha perdido nada allí este año" y ha lamentado que el rey emérito haya vuelto a España "sin haber dado explicaciones".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Iceta ha subrayado este sábado: "No se me ha perdido nada este año" en Sanxenxo (Pontevedra), donde Juan Carlos I asistió ayer a una competición de regatas, y ha afirmado: "No me incomoda personalmente que vuelva, sino que no dé las explicaciones que la ciudadanía merece".