El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha dicho este lunes que los cambios en la dirección nacional del partido no suponen un cambio en su disposición personal para presentarse a la reelección, que todavía no ha decidido, y lo único que ha pedido es que "si se quiere prescindir mí, se me diga con anticipación, para recoger los papeles".

En la rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección, ha reiterado que no hay fecha para la celebración del congreso regional, que no se decidirá hasta después del nacional, y ha señalado que será él quien la determine.