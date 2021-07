El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha aclarado este martes que el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera no es asesor del líder de su partido y ha circunscrito la relación laboral que mantienen ambos al hecho de que desde el bufete de abogados en el que trabaja se han llevado a cabo una serie de recursos que ha planteado su formación política.

"No es cierto que Albert Rivera sea asesor del Partido Popular. No es cierto que haya ningún tipo de relación laboral en ese sentido", ha señalado Montesinos en una entrevista en Radio Nacional de España, en la que reconocido, no obstante, que las relaciones entre ambos políticos son "buenas" en lo personal.