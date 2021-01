El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este jueves a los andaluces que "en la medida de sus posibilidades se queden en casa" y que actúen "con sentido común" ante la tercera ola de la pandemia de covid-19 y el crecimiento "explosivo" del número de contagios.

Durante su intervención en la inauguración de unas instalaciones sanitarias en Mairena del Alcor (Sevilla), el presidente andaluz ha instado a los ciudadanos a tener confianza en su Gobierno, que irá "paso a paso" en la lucha contra el virus, y a que "se tomen muy en serio esta ola, porque todo parece indicar que va a ser muy dura, muy compleja y va a traer mucho sufrimiento".

"No se trata de que nadie se encierre, pero evitemos multiplicar las reuniones sociales que no sean necesarias y quedémonos en el núcleo familiar más esencial", ha pedido Moreno, que ha sostenido que "no tiene sentido que traslademos a casa lo que estamos intentando evitar en los restaurantes".

Ha recordado que "esto ya no es nuevo" y que cada uno "sabe del peligro, del que no está exento" y ha argumentado que "de nada sirve" lo que haga la Junta "si los ciudadanos no complementan esa acción a nivel individual".

"Nosotros no vamos a estar en las casas ni en las fiestas clandestinas, tiene que ser cada ciudadano el que diga que ahora no toca invitar al vecino, abrir una botella de vino y ser diez personas. Ese momento llegará con la vacuna, pero ahora no es", ha sentenciado.

Moreno ha calificado como "inexplicable" que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya rechazado el poder adelantar el toque de queda a las 9 de la noche, como ha solicitado Andalucía.

Moreno ha precisado que Illa argumentó en el Consejo Interterritorial de Salud que esa medida tendría que pasar por el Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados, y se ha preguntado "por qué entonces se pudo decidir en ese Consejo retrasar el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja".