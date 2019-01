El nuevo presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reivindicado hoy el "enorme poder" de la comunidad, por lo que ha asegurado que no será una región "sumisa y silenciosa" y ha garantizado que no habrá ningún sueño colectivo que no se pueda conseguir "con la fuerza de la unidad".

Moreno, que ha tomado posesión este viernes de su cargo, trabajará por una Andalucía "que dialoga, que se expresa y que confía en el poder del entendimiento", que "nunca estará ausente del debate sobre España" y que tendrá "lealtad" al Gobierno central más allá de intereses partidistas.