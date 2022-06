Los municipios madrileños de Robledo de Chavela y Tres Cantos, como el resto de aspirantes, no están excluidos de la carrera, todavía no iniciada oficialmente, para ser sede de la Agencia Espacial Española, puesto que el proceso de "desconcentración" en el que se elegirá la ubicación de este organismo no descarta ninguna posibilidad.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial han indicado a Efe que Robledo de Chavela y Tres Cantos "no estarían excluidos" en este proceso, que además no ha comenzado puesto que el procedimiento para determinar sedes no comienza "oficialmente hasta que no se publique en un BOE que se abre".