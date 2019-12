El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez-Feijóo, ha aconsejado este sábado al candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, que vuelva "a la casilla de salida" para sentarse hablar y cambiar el guión porque el actual, a su juicio, es "letal" para la democracia y los españoles.

"El no es no de Pedro Sánchez a Rajoy es el mismo no es no de Pedro Sánchez al PP actual y a su presidente, Pablo Casado", ha opinado Núñez-Feijóo a preguntas de los periodistas en su visita a Santander, donde ha sido distinguido como socio de honor por el Centro Gallego de la ciudad.