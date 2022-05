18 may. 2022

EFE Santiago de Compostela 18 may. 2022

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, será elegido senador por designación de la comunidad autónoma de Galicia el martes 24 de mayo por la tarde, en un pleno extraordinario del parlamento gallego que se iniciará a las 16 horas, antes de la sesión ordinaria.

Junto con Núñez Feijóo también será designado senador el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, en una votación en la que contarán con el apoyo del PPdeG, el grupo mayoritario en la Cámara gallega, pero no con los de la oposición, PSdeG y BNG, que no están de acuerdo con esta elección y no la van a apoyar.