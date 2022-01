Tras casi una década en el Constitucional, el magistrado Andrés Ollero no logró elevar al pleno el borrador del recurso contra la Ley del aborto porque "lo que había en juego es que hubiera una solución de consenso que no partiera en dos al tribunal", algo que no habría beneficiado a la sociedad.

Hace poco más de dos meses, Ollero cesó como magistrado del tribunal presumiendo de un bagaje de 153 sentencias como ponente pero consciente de que todas las miradas se dirigen hacia aquella que no culminó, el recurso del PP contra la ley del aborto, uno de los asuntos más trascendentes en la historia del tribunal. LLeva casi 12 años en el cajón.