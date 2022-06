La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, ha pedido esta noche a los andaluces que no se resignen, que no se conformen con la "mediocridad" y las "recetas de siempre", y ha apostillado: "ya no hay que votar la opción menos mala, tenéis derecho a un cambio real".

"Votad con vuestro dolor, con vuestra rabia, con vuestra hambre, no les permitáis que vuelvan porque tenéis ahora una alternativa y no un simple reemplazo; aquí estoy, vamos a por todas, no os conforméis con menos que la presidencia de Andalucía", ha clamado.