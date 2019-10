La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado que en las elecciones generales del 10 de noviembre hay que intentar "sacar a la gente de la apatía" y que ese día no se quede en casa, ya que "no votar no es la solución, porque si tú no votas, otros votarán por ti".

Oltra ha señalado durante Los desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de València que hay "mucha gente que está muy enfadada", por lo que hay que intentar "que se les pase el enfado, o no, pero que el día 10 vayan a votar aunque estén enfadados".