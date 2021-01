El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado este domingo en relación a los incidentes protagonizados por jóvenes que incumplen las normas sanitarias contra la covid-19, que ha tildado de "mozkorra -borracho en euskera- borroka", que diga "a sus jóvenes" que "esto se ha acabado, que no pueden hacer eso".

Ortuzar, en una entrevista en Radio Euskadi, ha pedido un posicionamiento "claro", "nítido" y "contundente" a la izquierda abertzale en relación a este asunto y le ha instado a decir "a sus jóvenes, porque son sus jóvenes, no nos engañemos -ha dicho-", que "tienen que estar en casa a las diez de noche, que no hay que beber alcohol en la calle, que no se pueden generar estas situaciones".