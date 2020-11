El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha anunciado este miércoles que EHBildu votará a favor de los presupuestos generales del Estado para 2021 "salvo sorpresa, si las cosas no se tuercen de aquí a que se vote".

En declaraciones a Radio Euskadi, Otegi ha que explicado que el pacto "no está cerrado" pero "hemos avanzado lo suficiente como para decir que estamos en disposición de votar favorablemente si las cosas no se tuercen de aquí a que se vote. Soy optimista, no creo que se tuerzan".