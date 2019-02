El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), junto a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, durante la presentación de la candidatura del socialista Alfredo Retortillo (d) para el ayuntamiento vizcaíno de Barakaldo. EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que el único camino "posible y transitable" en la crisis política catalana es el diálogo y la Constitución, y ha insistido en que nunca aceptará el derecho de autodeterminación de Cataluña.

"La autodeterminación que reclama el independentismo catalán no cabe en la Constitución y no lo vamos a aceptar nunca", ha declarado el presidente del Gobierno en un acto electoral en Barakaldo (Bizkaia), en el que no se ha referido expresamente a la ruptura de la negociación con los independentistas catalanes ni a las complicaciones en la tramitación de los presupuestos, tras los vetos del PdeCat y ERC.