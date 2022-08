La destrucción del monte a causa de los incendios en muchas zonas de España está dejando a los agricultores y ganaderos sin parcelas ni pastos, un efecto devastador para esas economías ancladas en el territorio que ven en riesgo su supervivencia.

"Esto es la ruina, no sé si tendré que vender las ovejas en los próximos años si no podemos entrar al monte quemado o si no nos dan una solución", apunta a Efeagro el ganadero José Miguel Garrido tras haber alejado su ganado del reciente incendio de Bejís (Castellón), donde finalmente ardieron cerca de 20.000 hectáreas.