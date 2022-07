Podemos ha advertido a su socio socialista que si no "corrige el rumbo" adoptando medidas para proteger a la ciudadanía y no se reflejan de manera inmediata y en los próximos presupuestos, "pueden ser los últimos de este gobierno de coalición" porque no lograrían reeditar este ejecutivo progresista.

Por eso, uno de los portavoces de Podemos, Javi Sánchez, ha urgido a Pedro Sánchez a aprovechar el debate sobre el estado de la nación, que comienza mañana, para reorientar sus objetivos después de avisar al presidente de que hechos como las muertes recientes de migrantes al intentar saltar la valla de Melilla o el compromiso de aumentar el gasto militar "no están en sintonía con lo que quiere el electorado progresista".