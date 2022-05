8 may. 2022

Las formaciones que acordaron la coalición andaluza de izquierdas, liderada por IU y Podemos, están estudiando las posibles medidas legales para conseguir inscribirla con los seis integrantes, ya que la que está registrada no incluye a la formación morada porque se hizo fuera del plazo establecido.

El documento en el que aparecían los seis integrantes de la coalición no ha sido aceptado por la Junta Electoral de Andalucía, ya que llevó catorce minutos tarde, a pesar de que se había cerrado un acuerdo in extremis, por lo que oficialmente Podemos no está incluido.