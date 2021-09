Unidas Podemos ve factible encajar en los presupuestos de 2022 la subida del impuesto de sociedades a las grandes empresas y fijar un mínimo del 15 por ciento, una exigencia de la parte morada del Gobierno en la negociación presupuestaria y sobre la que Pedro Sánchez no se ha pronunciado aún explícitamente.

Y eso es clave para Unidas Podemos, han señalado fuentes de la formación, porque el presidente del Gobierno no ha dicho esta semana "ni sí ni no" a ese incremento del impuesto de sociedades cuando hasta ahora el Ejecutivo no estaba por la labor de aplicarlo en el corto plazo y parecía estar dando largas.