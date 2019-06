Podemos y los ecosoberanistas de MÉS per Mallorca no aceptan la propuesta de reparto de consellerias que les ha planteado el PSOE, por lo que, a dos días de constituirse el Parlament balear el jueves, no formarían parte del Govern balear.

Los socialistas, liderados por Francina Armengol, quieren gestionar 8 departamentos y ofrecen 2 consellerias a Podemos y otras 2 a MÉS, una propuesta con la que ninguno de los dos partidos está de acuerdo.