La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat y diputada electa por Junts per Catalunya (JxCat), Clara Ponsatí. EFE/Archivo

La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat y diputada electa por Junts per Catalunya (JxCat), Clara Ponsatí, ha recordado que los independentistas no han conseguido "sobrepasar" el 50 % de los votos, por lo que opina que "la ratificación de la declaración no ha llegado aún" y pide "pensar bien y escuchar mucho".

Ponsatí, que se marchó a Bruselas junto a Carles Puigdemont y otros consellers, ha escrito en su cuenta de twitter: "Aún no hemos sobrepasado el 50 % del voto y esto nos obliga a ser honestos: la ratificación de la declaración no ha llegado aún. Mientras tanto, sin embargo, ya podemos restablecer el gobierno de las instituciones en casa".