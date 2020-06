El PP ha reclamado este martes al Gobierno que audite los datos de fallecidos desde el inicio de la pandemia frente a "las cifras falseadas" que ha divulgado y ha pedido que se contabilicen los fallecidos a los que previamente se les diagnosticó síntomas compatibles con la COVID-19, aunque no se les hiciera un test para confirmarlo.

Lo ha hecho a través de una proposición no de ley que se ha debatido hoy en el pleno del Congreso, y que se votará mañana, que finalmente no ha logrado recabar el apoyo del resto de grupos como Vox o PNV, que presentaron enmiendas al texto que no fueron aceptadas.