EFE Madrid 19 may. 2022

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que haya miembros del Gobierno que censuren la visita del rey Juan Carlos a España: "El Gobierno no tiene nada que decir si un español puede o no venir a su país, sólo faltaba que un español no pudiera venir cuando quisiera", algo básico que "debe respetar", ha dicho.

En una rueda de prensa tras la reunión del comité ejecutivo del PP, Gamara ha dado la bienvenida al rey emérito, que este jueves llega a España para participar en una regata en Sanxenxo (Pontevedra) y verse con su hijo el lunes, y le ha deseado que tenga una "buena estancia".