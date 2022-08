La prescripción de los delitos y la falta de pruebas ha llevado a la Audiencia Nacional a absolver a una decena de funcionarios y exaltos cargos de cobrar comisiones o recibir regalos por facilitar a una empresa obra pública en Andalucía, unos hechos enmarcados en una de las ramas del conocido como caso Madeja.

El tribunal no duda de las "prácticas corruptas" desplegadas en torno a la empresa sevillana Fitonovo entre 1995 y 2013, pero considera que no se puede exigir responsabilidad penal a estos acusados porque los hechos han prescrito y porque en el caso de varios de ellos no hay pruebas de que cometiesen delito alguno.