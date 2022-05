7 may. 2022

EFE Andoain (Gipuzkoa) 7 may. 2022

La viuda y el hijo de José Luis López de Lacalle, Mari Paz Artolazábal (d), y Alain (i), saludan a Maixabel Lasa (c, d), participan este sábado en un homenaje organizado por el PSE-EE en Andoain al columnista del diario El Mundo asesinado por ETA hace 22 años. EFE/Juan Herrero.

La viuda y el hijo de José Luis López de Lacalle, Mari Paz Artolazábal (c, i), y Alain (d), saludan a Maixabel Lasa (c, d), y al periodista Gorka Landaburu (i), antes de participar en un homenaje organizado por el PSE-EE al columnista del diario El Mundo asesinado por ETA hace 22 años. EFE/Juan Herrero.

La viuda y el hijo de José Luis López de Lacalle, Mari Paz Artolazábal (2i), y Alain (2i, detrás), junto a la alcaldesa de Andoain, Maider Laínez (c), y al líder del PSE-EE, José Ignacio Asensio (i), participan este sábado en un homenaje organizado por el partido socialista al columnista del diario El Mundo asesinado por ETA hace 22 años. EFE/Juan Herrero.

Los socialistas de Andoain han recordado este sábado a José Luis López de Lacalle en un acto en el que la alcaldesa de la localidad, Maider Laínez, ha dicho que "no puede ser" que en este municipio guipuzcoano los jóvenes no sepan que al columnista del diario El Mundo lo mató ETA "por pensar diferente".

"No es normal que los jóvenes de Ermua no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco y tampoco puede ser que los jóvenes de Andoain no conozcan que a José Luis lo asesinaron por pensar diferente, por ser un librepensador", ha subrayado Laínez, quien ha destacado la importancia de que "en el camino hacia la convivencia, los jóvenes sepan lo que ha pasado".