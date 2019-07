La diputada de UP por Podemos, Raquel Romero (c), acompañada por su equipo negociador, a su llegada a la reunión con la candidata socialista a la presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, celebrada esta tarde en el Parlamento riojano para "desbloquear" la investidura de la segunda, "recobrar la cordura" y hablar "sin líneas rojas". EFE/ Raquel Manzanares

La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu (c), acompañada por su equipo negociador, a su llegada a la reunión celebrada esta tarde en el Parlamento riojano con la diputada de UP por Podemos, Raquel Romero y su equipo de negociación, para "desbloquear" la investidura de la socialista, "recobrar la cordura" y hablar "sin líneas rojas". EFE/ Raquel Manzanares

El PSOE y Unidas Podemos (UP) de La Rioja han decidido esta noche, al no haber alcanzado un acuerdo, retomar mañana las negociaciones, en las que los socialistas han ofertado a la coalición dos viceconsejerías y una dirección general, que no supone el acceso al Consejo de Gobierno, como quiere Podemos.

Los equipos negociadores del PSOE y UP, reunidos durante casi cuatro horas, no han alcanzado por el momento un acuerdo que permita que la diputada de Podemos, Raquel Moreno, apoye a la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno riojano, Concha Andreu, durante la segunda votación de investidura, prevista mañana a las 13:00 horas.