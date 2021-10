El secretario general del PSPV-PSOE y presidente del 40 Congreso del PSOE, Ximo Puig, ha afirmado que este es el primer congreso que recuerda en el que ganan todos, el partido y España, y eso, ha afirmado, lo ha conseguido el actual secretario general, Pedro Sánchez.

"Has conseguido la síntesis, has puesto el puzle de todos esos anteriores congresos sin dejar fuera una pieza. Has logrado que este sea el congreso de la unidad, la fraternidad y la cohesión", ha manifestado.