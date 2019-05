23 may. 2019

EFE Londres 23 may. 2019

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont aseguró este miércoles en un acto de campaña de Junts Per Catalunya-Lliures per Europa (JxCat) en Londres que, si es elegido eurodiputado en las elecciones del próximo domingo, no entrará "escoltado" al Parlamento Europeo (PE).

El político, huido de la justicia española por la organización del referéndum ilegal de independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017, se presenta como cabeza de lista de esa formación, seguido de los exconsejeros también fugados, Toni Comín y Clara Ponsatí, que le acompañaron hoy en el mitin en la capital británica.